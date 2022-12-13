В Белом доме не стали рассуждать о возможных последствиях истечения срока зерновой сделки

Джон Кирби позитивно оценил продолжение работы черноморский инициативы по зерну.

Америкнаские власти не намерены строить догадки о том, что произойдет в том случае, если продленная на 60 дней зерновая сделка между Турцией, Украиной и Россией перестанет действовать после этого срока. Об этом журналистам упомянул в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при администрации президента Джо Байдена Джон Кирби. При этом в США позитивно оценивают продление черноморской инициативы, хотя на этот раз стороны договорились о 60 днях, а не о 120.

Я не буду спекулировать касательно последствий тем или иным образом. Мы сосредоточены на том, что сделка продлена, чтобы обеспечить погрузку этих судов, отправку и прибытие их в районы, в которые необходимо. На этом мы сосредоточены. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби пояснил, что в прошедшие выходные два судна вышли с сотней тысяч тонн кукурузы из морских портов. Этот сельскохозяйственный груз направился в беднейшие страны мира, а также в государства со средним доходом, которые также страдают от продовольственного кризиса. Чиновник выразил благодарность Анкаре и ООН за проделанную работу по продлению сделки.

Вашингтон заявил, что обсуждает с Пекином возможность визита министров финансов США в КНР.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television