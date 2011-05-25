В Белом доме не смогли ответить на вопрос о детском питании

Жан-Пьер заявила, что этот вопрос ей уже задавали пару дней назад.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла ответить на вопрос о детском питании. Об этом сообщает "РИА Новости".

На брифинге официального представителя администрации США одна из журналисток спросила о наличии какой-либо информации у Вашингтона по этой теме. Жан-Пьер некоторое время копалась в бумагах, после чего заявила, что этот вопрос ей уже задавали пару дней назад.

Нет, ничего нового пока нет! Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Ранее в Белом доме подтвердили намерение Байдена баллотироваться на второй срок.

Видео: YouTube / CNBC Television