  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:28
191
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Белом доме не смогли ответить на вопрос о детском питании

0 0

Жан-Пьер заявила, что этот вопрос ей уже задавали пару дней назад.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла ответить на вопрос о детском питании. Об этом сообщает "РИА Новости".

На брифинге официального представителя администрации США одна из журналисток спросила о наличии какой-либо информации у Вашингтона по этой теме. Жан-Пьер некоторое время копалась в бумагах, после чего заявила, что этот вопрос ей уже задавали пару дней назад.

Нет, ничего нового пока нет!

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Ранее в Белом доме подтвердили намерение Байдена баллотироваться на второй срок.

Видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, детское питание, карин жан-пьер
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии