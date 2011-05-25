В Белом доме не смогли ответить на вопрос о детском питании

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла ответить на вопрос о детском питании. Об этом сообщает "РИА Новости".
На брифинге официального представителя администрации США одна из журналисток спросила о наличии какой-либо информации у Вашингтона по этой теме. Жан-Пьер некоторое время копалась в бумагах, после чего заявила, что этот вопрос ей уже задавали пару дней назад.
Нет, ничего нового пока нет!
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
Ранее в Белом доме подтвердили намерение Байдена баллотироваться на второй срок.
Видео: YouTube / CNBC Television
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все