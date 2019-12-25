Вместо этого предлагается ввести выплату в размере 70% от зарплаты.

В Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии. Так считают в администрации США и сенаторы от Республиканской партии. Мнением поделился руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

Он считает, что в то время, когда американцы сидели на карантине, они получали больше, чем тогда, когда они вышли на работу. Поэтому американская администрация считает, что далее выплачивать еженедельную прибавку в 600 долларов к пособию по безработице нецелесообразно.

Вместо этого предлагается ввести выплату в размере 70% от зарплаты, которую сотрудник получал до пандемии коронавируса. Это, считает Медоуз, простимулирует граждан вернуться к работе.

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