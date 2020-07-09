В Белграде на протестах ранили десять полицейских. Об этом сообщил глава местных правоохранительных органов Небойша Стефанович. По словам руководителя ведомства, беспорядки в столице Сербии вызваны недовольство из-за введения новых ограничений, связанных с распространением коронавируса.
При беспорядках пострадали 10 полицейских, причём у одного сломаны обе ноги. Это травмы он получил, когда его столкнули и толкали вниз по лестнице
Небойша Стефанович, глава МВД Сербии
Чиновник возмутился происходящим в Белграде. Он недоволен волной насилия, направленной на представителей закона. Стефанович заявил, что жители столицы предприняли попытку "захватить власть без выборов и поддержки народа".
Видео:Telegram/Военный обозреватель
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