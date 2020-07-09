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В Белграде на протестах ранили десять полицейских

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В Сербии продолжаются беспорядки из-за введения новых ограничения.

В Белграде на протестах ранили десять полицейских. Об этом сообщил глава местных правоохранительных органов Небойша Стефанович. По словам руководителя ведомства, беспорядки в столице Сербии вызваны недовольство из-за введения новых ограничений, связанных с распространением коронавируса.

При беспорядках пострадали 10 полицейских, причём у одного сломаны обе ноги. Это травмы он получил, когда его столкнули и толкали вниз по лестнице

Небойша Стефанович, глава МВД Сербии

Чиновник возмутился происходящим в Белграде. Он недоволен волной насилия, направленной на представителей закона. Стефанович заявил, что жители столицы предприняли попытку "захватить власть без выборов и поддержки народа".

Видео:Telegram/Военный обозреватель

Теги: белград, беспорядки, сербия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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