В Башкирии возле магазина умер 14-летний подросток

По предварительным данным подросток отравился алкоголем.

В селе Аксаитово в Татышлинском районе Башкирии возле магазина умер подросток.

Следственные органы и прокуратура выясняют обстоятельства смерти 14-летнего подростка, сообщает издание "ГорОбзор.ру". Школьник почувствовал себя плохо у магазина и потерял сознание. Медики спасти подростка не смогли. Недалеко от него была найдена бутылка со спиртным. По предварительным данным смерть наступила от алкогольного отравления.

Для выяснения точных причин смерти назначена судебная экспертиза.

Ранее:В Ижевске 6-месячный малыш выпал из окна

Фото:pixabay