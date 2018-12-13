Опубликовано видео с места ДТП с китайскими туристами в Приморье

В ДТП погибли два гражданина Китая.

Сегодня в ДТП с автобусом в Приморском крае пострадали 19 человек и два гражданина Китая погибли.

Сообщается, что водителю туристического автобуса стало плохо за рулем, он потерял управление транспортным средством. Автобус вылетел в кювет и перевернулся. Как стало известно, два туриста погибли на месте аварии. Еще 19 человек получили травмы различной тяжести.

На месте работают полиция, медики, спасатели. Также к месту ДТП прибыли сотрудники туристической компании.

Ранее на Piter.TV: Во Владивостоке из-за непогоды бетонная стена рухнула на припаркованные автомобили.

Видео: dpskontrol_125rus

Фото: ГУ МЧС РФ по Приморскому краю