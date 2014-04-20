В Башкирии начальника отдела образования задержали за взятку

В Башкортостане во взяточничестве уличён начальник отдела образования города Сибая. Чиновника задержали 30 апреля в его кабинете. По предварительной информации, чиновник потребовал вознаграждение от подрядчика за содействие в реализации муниципальных контрактов.
Один договор на капремонт кровли на сумму свыше 7 миллионов рублей был заключён с дошкольным учреждением Сибая. Ещё несколько контрактов на общую сумму более 28 миллионов рублей подписаны со школой. Начальник отдела образования потребовал 3% от суммы контрактов, то есть более миллиона рублей.
Территориальным подразделением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.
Также начальника УМВД по Омску подозревают в получении взятки.
Видео: МВД Башкирии
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