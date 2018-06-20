В Башкирии фура смяла "девятку" в Иглинском районе

В сети опубликованы страшные кадры с места смертельной аварии.

Накануне, 11 апреля, на трассе в Иглинском районе Башкирии грузовик расплющил легковушку.

Сообщается, что ДТП произошло на 1493 км автодороги Самара — Уфа — Челябинск. 52-летний водитель ехал по правой обочине, где столкнулся с попутным грузовиком "Вольво". После удара легковушку выбросило на встречную полосу движения, где "девятка" попала под грузовик "МАН". От удара легковушку буквально расплющило.

Водитель погиб на месте аварии. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

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Видео: Госкомитет РБ по ЧС

Фото:ГИБДД по РБ