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В Башкирии фура смяла "девятку" в Иглинском районе

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В сети опубликованы страшные кадры с места смертельной аварии.

Накануне, 11 апреля, на трассе в Иглинском районе Башкирии грузовик расплющил легковушку.

Сообщается, что ДТП произошло на 1493 км автодороги Самара — Уфа — Челябинск. 52-летний водитель ехал по правой обочине, где столкнулся с попутным грузовиком "Вольво". После удара легковушку выбросило на встречную полосу движения, где "девятка" попала под грузовик "МАН". От удара легковушку буквально расплющило. 

Водитель погиб на месте аварии. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее на Piter.TV: видео в Москве троллейбус сбил ребенка на велосипеде.

Видео: Госкомитет РБ по ЧС

Фото:ГИБДД по РБ

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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