Видео из Москвы: Троллейбус сбил ребенка на велосипеде

В сети опубликовано жуткое видео наезда троллейбуса на ребенка с камер наблюдения.

Накануне, 11 апреля, В Москве ребенок на велосипеде был сбит троллейбусом.

В сети опубликовано видео с камер наблюдения. На кадрах видно, что ребенок на скорости едет на велосипеде, выезжая из придомовых территорий к оживленной проезжей части. Перед дорогой ребенок не спешился и вылетел на дорогу. В это время в этом месте ехал троллейбус. Водитель вывернул транспортное средство, чтобы избежать столкновения, но удара избежать не удалось.

Ребенка на вертолете доставили в больницу. О его состоянии не сообщается. Известно только, что это девочка.

Видео: HUE