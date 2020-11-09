В Башкирии для жителей старше 65 лет введут режим самоизоляции

С 11.00 до 13.00 режим самоизоляции действовать не будет.

В Башкирии для жителей старше 65 лет с 10 ноября введут режим самоизоляции. Об этом на оперативном совещании рассказал глава региона Радий Хабиров. Он отметил, что нарушителям ограничительной меры будут грозить штрафы.

Перейти на режим самоизоляции должны будут и жители Башкирии, которые страдаю хроническими заболеваниями.

Хабиров подчеркнул, что с 11.00 до 13.00 режим самоизоляции действовать не будет.

В это время пожилые могут погулять, сходить в магазин. Радий Хабиров, глава Башкирии

По его словам, если гражданин старше 65 лет или страдает хроническим заболеванием, но ему необходимо присутствовать на производстве, то предприятие обязано подготовить для него специальную справку.

Ранее мы писали, что в Башкирии задержаны десятки россиян из-за конфликта с армянской диаспорой.

Видео: Youtube/Правительство Республики Башкортостан