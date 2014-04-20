В Башкирии погиб автомобилист, врезавшись в дерево

ДТП произошло в момент, когда 40-летний водитель обгонял попутный Chery.

Смертельное ДТП произошло в Стерлитамаке на улице Карла Маркса. Водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в дерево, чудом не зацепив пешехода.

ДТП произошло в момент, когда 40-летний водитель обгонял попутный Chery. Иномарка едва не сбила пешехода, мужчина успел отскочить в последний момент.

Водитель Volkswagen Polo погиб на месте, его 38-летняя жена получила травмы.

В субботу, 1 мая, в ДТП в Псковской области погибли два человека.

Видео: ВК/Стерлитамак за рулем | Стерлитамак рулит