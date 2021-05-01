В ДТП в Псковской области погибли два человека

В Дедовичском районе Псковской области произошло смертельное ДТП. Пресс-служба УМВД России по Псковской области опубликовала фото и видео с места аварии.
По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, машина съехала в кювет. Водитель и его 39-летний пассажир погибли.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.
Ранее под Хабаровском перевернулся пассажирский автобус, есть погибшие.
Видео: УМВД России по Псковской области.
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