В ДТП в Псковской области погибли два человека

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением.

В Дедовичском районе Псковской области произошло смертельное ДТП. Пресс-служба УМВД России по Псковской области опубликовала фото и видео с места аварии.

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, машина съехала в кювет. Водитель и его 39-летний пассажир погибли.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

Ранее под Хабаровском перевернулся пассажирский автобус, есть погибшие.

Видео: УМВД России по Псковской области.