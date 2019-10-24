В Бангладеш 16 человек приговорили к казни за сожжение заживо студентки

Студентку сожгли заживо за то, что она подала жалобу на сексуальные домогательства со стороны директора.

В Бангладеш 16 убийц приговорили к сметной казни, за сожжение 19-летней девушки.

19-летняя Нусрат Джахан Рафи обучалась в одной из религиозных школ. Директор заведения начал сексуально домогаться до молодой красивой студентки. Девушка подала жалобу. Люди верные директору велеле ией отозвать жалобу. После отказа эти же люди облили девушку керосином и подожгли на крыше школы.

От полученных ожогов Нусрат через 4 дня скончалась в больнице. Этот случай вызвал волну возмущений в стране. По факту расправы над девушкой были арестованы 16 человек, из которых 12 сознались в убийстве. Сейчас состоялся суд над извергами. 16 человек приговорили к смертной казни.

Видео: YouTube/Bonolota Express