В Балтийском море утонул 22-летний дайвер

Следственные органы выясняют все обстоятельства гибели ныряльщика.

В Янтарном в Балтийском море погиб дайвер из Калининграда.

Следственные органы РФ по Калининградской области сообщают о гибели 22-летнего дайвера, который погиб под водой. Известно, что молодой человек в снаряжении для дайвинга нырял вместе с друзьями с лодки. Аквалангист не всплыл, позднее друг нашел его под водой уже без признаков жизни.

По факту гибели калининградца Светлогорским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР проводится доследственная проверка. При осмотре места происшествия на теле погибшего следов криминальной смерти не обнаружено. СУ СК РФ по Калининградской области

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, выясняются все обстоятельства происшествия. Для уточнения точных причин смерти назначена судмедэкспертиза.

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Фото: СУ СК РФ по Калининградской области