Несколько районов города частично остались без воды.

В Баку затопило улицы из-за аварии на магистральном водопроводе. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Инцидент произошел утром 25 октября. В результате аварии были затоплены улицы. Силы МЧС привлечены к работам по откачке воды из затопленных мест. На место происшествия привлечены аварийные бригады и спецтехника. Несколько районов города частично остались без воды.

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Видео: Telegram / РИА Новости