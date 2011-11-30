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В Баку затопило улицы из-за аварии на магистральном водопроводе

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Несколько районов города частично остались без воды.

В Баку затопило улицы из-за аварии на магистральном водопроводе. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Инцидент произошел утром 25 октября. В результате аварии были затоплены улицы. Силы МЧС привлечены к работам по откачке воды из затопленных мест. На место происшествия привлечены аварийные бригады и спецтехника. Несколько районов города частично остались без воды.

Ранее мы сообщили, что циклон "Джулия" принес сильные наводнения в мексиканский штат Герреро.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: авария, баку, потом, улицы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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