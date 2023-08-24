В БРИКС пригласят шесть новых стран

Политические лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) официально приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами данного альянса. Соответствующее заявление в рамках заседания на третьем дне саммита сделал президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса. В ходе пресс-конференции с журналистами иностранный политик заметил, что решение вступит в силу с 1 января 2024 года. Он добавил, что БРИКС не ограничится одной фазой расширения.
Мы приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС.
Сирил Рамафоса, глава ЮАР
Менталитет холодной войны не исчез, заявил глава ЮАР.
Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда
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