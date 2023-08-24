В БРИКС пригласят шесть новых стран

БРИКС не ограничится одной фазой расширения.

Политические лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) официально приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами данного альянса. Соответствующее заявление в рамках заседания на третьем дне саммита сделал президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса. В ходе пресс-конференции с журналистами иностранный политик заметил, что решение вступит в силу с 1 января 2024 года. Он добавил, что БРИКС не ограничится одной фазой расширения.

Мы приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Сирил Рамафоса, глава ЮАР

Менталитет холодной войны не исчез, заявил глава ЮАР.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда