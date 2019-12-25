В БДТ пройдёт первый в России Minecraft-спектакль

Театр покажет зрителям постановку "Вишневый сад".

В это воскресенье, 14 июня, БДТ покажет зрителям первую в России премьеру Minecraft-спектакля — постановку "Вишневый сад" по мотивам пьесы А. П. Чехова. Режиссёр постановки — Эдгар Закарян. Информация о представлении появилась на странице театра в соцсети "ВКонтакте".

Теперь не только театралы, но и геймеры смогут увидеть спектакль и прогуляться по виртуальному БДТ: его копию создали игроки Minecraft под руководством архитектора Андрея Воронова. Они выстроили зрительный зал синего цвета, греческий зал, а также парадную лестницу.

Ровно в 21:00 прозвучит третий звонок и на сцене покажут сжатую версию "Вишневого сада". Известно, что постановка откроет серию Minecraft-спектаклей по мотивам школьной программы по литературе. Cовместно с ботом-зомби труппа театра будет играть и озвучивать своих персонажей.

Прямая трансляция спектакля пройдет как на странице БДТ "ВКонтакте", так и на YouTube в 21:00: она продлится 15 минут.

Ранее мы сообщили, что кровлю БДТ отремонтируют к октябрю 2021 года.

Фото: Piter.tv