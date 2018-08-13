В Azur Air планируют устранить в срок все замечания Росавиации

Авиакомпания Azur Air заявила о намерении устранить в срок все замечания и несоответствия, которые нашли сотрудники Росавиации во время внеплановой проверки. Об этом сообщило РИА Новости.
Компания Azur Air ознакомилась с актами проверки 6 ноября. Работа над замечаниями началась еще во время комиссии. Также авиакомпания ведет собственное служебное расследование.
При этом, все программы полётов будут выполняться в полном объёме.
Ранее Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России.
Видео: YouTube/ World Top ONE
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