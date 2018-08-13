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В Azur Air планируют устранить в срок все замечания Росавиации

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В компанию пришли с внеплановой проверкой.

Авиакомпания Azur Air заявила о намерении устранить в срок все замечания и несоответствия, которые нашли сотрудники Росавиации во время внеплановой проверки. Об этом сообщило РИА Новости.

Компания Azur Air ознакомилась с актами проверки 6 ноября. Работа над замечаниями началась еще во время комиссии. Также авиакомпания ведет собственное служебное расследование.

При этом, все программы полётов будут выполняться в полном объёме.

Ранее Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России.

Видео: YouTube/ World Top ONE

Теги: azur air, росавиация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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