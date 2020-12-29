Баку закупил препарат компании Sinovac Biotech.

В Азербайджане с 18 января начнется вакцинация китайской вакциной CoronaVac. Об этом журналистам во время брифинга рассказал помощник президента Шахмар Мовсумов.

Принято решение с 18 января начать вакцинацию от коронавируса Шахмар Мовсумов, представитель президента Ильхама Алиева

В местном Минздраве уточнили, что массовая вакцинация местного населения будет производиться иностранным препаратом. Глава ведомства Теймур Мусаев отметил, что речь идет о разработке китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech.

В Азербайджане продлили карантин по коронавирусу.

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