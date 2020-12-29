В Азербайджане с 18 января начнется вакцинация китайской вакциной CoronaVac. Об этом журналистам во время брифинга рассказал помощник президента Шахмар Мовсумов.
Принято решение с 18 января начать вакцинацию от коронавируса
Шахмар Мовсумов, представитель президента Ильхама Алиева
В местном Минздраве уточнили, что массовая вакцинация местного населения будет производиться иностранным препаратом. Глава ведомства Теймур Мусаев отметил, что речь идет о разработке китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech.
В Азербайджане продлили карантин по коронавирусу.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все