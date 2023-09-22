В Азербайджане демонтировали армянский танк-памятник

Власти Баку не раскрыли, куда будет направлена армянская техника.

Власти Азербайджана спустя два дня после завершения военной операции в Нагорном Карабахе сняли с постамента танк-памятник Т-72, установленный ранее на территории этническими армянами в память о штурме Шуши. Ою этом сообщили местные журналисты. В настоящее время неизвестно, где власти региона планируют разместить указанный танк. Предположительно, техника может отправиться в парк трофеев в Баку, на участке которого с 2020 года хранятся захваченные бронированные средства Еревана. На видеозаписи, размещенной на сайте агентства АПА, продемонстрировано, что мощный автокран поднимает в воздух многотонную бронированную машину. Техника размещалась на склоне горы с видом на Шушинскую крепость. Затем танк отправился на автоплатформу-эвакуатор.

Танк, который в 1992 году... армяне установили на въезде в город Шуша в качестве символа своей победы, демонтирован. издание 1NEWS.AZ

Напомним, что операция армянских сил под названием "Свадьба в горах", целью которой было овладение Шушой, была проведена 8-9 мая 1992 года. Результатом сражения стало поражение азербайджанских войск и потере контроля Баку над культурной столицей Нагорного Карабаха. Армянский танк Т-72 под номером 442, которым управлял Гагик Авшарян, первым подошел к городу, но затем был подбит экипажем азербайджанского танка под командованием Альберта Агарунова. Военнослужащий погиб в Шуше в тот же день и был посмертно удостоен звания "Герой Азербайджана".

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