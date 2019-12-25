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В Австралии поддерживают призыв расследовать причины пандемии
Сегодня, 11:02
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matveyvn

В Австралии поддерживают призыв расследовать причины пандемии

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К нему присоединились Япония, Россия, Великобритания, Канада, Индонезия, Индия и другие страны.

В Австралии поддерживают призыв расследовать причины пандемии. К нему также присоединились 116 стран. Об этом рассказал австралийский канал SBS News, ссылаясь на главу МИД Австралии Марис Пейн. 

По её словам, опыт пандемии коронавируса заставил многие страны задуматься о причинах произошедшего.

Я думаю, что это победа для международного сообщества.

Марис Пейн,глава МИД Австралии

Среди стран, выступающих за объективное и беспристрастное расследование причин пандемии COVID-19, Япония, Россия, Великобритания, Канада, Индонезия, Индия и другие. Среди 27 стран-членов Евросоюза и 54 африканских государства.

Ранее мы рассказывали, что США могут частично возобновить финансирование ВОЗ.

Теги: австралия, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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