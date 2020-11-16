В будущем это позволит стране разрабатывать и производить вакцины, когда понадобится

В Австралии хотят построить крупнейший в Южном полушарии завод по производству вакцин. Об этом сообщает телеканал SBS со ссылкой на заявление правительства страны.

Известно, что кабинет министров Австралии инвестирует более 720 миллионов долларов в строительство завода по производству вакцин. Это поможет в будущем обеспечить готовность страны к пандемиям.

Строительство начнётся в 2021 году в Мельбурне - на базе национальной биотехнологической компании CSL Limited. Проект планируют завершить в 2026 году.

Это укрепит медицинскую отрасль Австралии. Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии

Он подчеркнул, что в будущем это позволит стране разрабатывать и производить вакцины, когда понадобится, а также сосредоточиться на вопросах здравоохранения и экономики.

Ранее мы писали, что Венесуэла планирует получить более 10 млн доз вакцины "Спутник V".

Видео: YouTube / Sky News Australia