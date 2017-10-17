В Атланте обезумевшая мать зажарила двоих детей в духовке и послала видео мужу

Мать 4х детей посадила двух малышей в духовку, закрыла и включила газ. Сняла на видео и переслала его своему мужу и отцу детей.

Кошмарные новости пришли из Атланты США. Там многодетная мать зажарила в духовке своих малышей.

По сообщениям местных СМИ у пары было 4 ребенка. Двух малышей, в возрасте 1 года и 2х лет, мать засунула в духовку, закрыла там и включила газ. Все это она сняла на видео и переслала его отцу. Мужчина незамедлительно вызвал полицию. Женщина свою вину полностью отрицает. Полиции она рассказала, что ее не было дома, а когда вернулась, нашла детей мертвыми в духовке.

Предположительно, у женщины психическое расстройство, которое возникло из-за смерти отца и перенапряжения при уходе за 4мя маленькими детьми. Женщина месяц назад уволилась с работы, так как семья не смогла нанять няню для 4х детей.

Трехлетний сын чудом остался жив, а старшая дочка гостила у родственников.

Видео: YouTube/ Cop Block Atlanta, NEWSUS HPL

Фото: cbs46