Видео: в Астрахани танцор лезгинки сбил с ног девочку во время сальто

Ребенок находится в больнице.

Следователи организовали проверку информации в СМИ о том, что мужчина во время танцев в Астрахани сделал сальто и упал на маленькую девочку. Также собственную проверку организовала и прокуратура Чечни. Об этом сообщает СУСК России по Астраханской области.

На этой недели по соцсетям распространилось видео со свадьбы в Астрахани. Мужчина, женщина и ребенок танцуют лезгинку. В какой-то момент мужчина делает сальто назад и падает на девочку, которая также находилась в танцевальном кругу. Девочка около 8 лет падает на пол.

Сейчас ребенок находится в больнице.

Ранее на Piter.TV: Директор школы энергично танцует вместе с детьми.

Фото и видео: соцсети