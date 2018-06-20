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Видео: в Астрахани танцор лезгинки сбил с ног девочку во время сальто

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Ребенок находится в больнице.

Следователи организовали проверку информации в СМИ о том, что мужчина во время танцев в Астрахани сделал сальто и упал на маленькую девочку. Также собственную проверку организовала и прокуратура Чечни. Об этом сообщает СУСК России по Астраханской области.

На этой недели по соцсетям распространилось видео со свадьбы в Астрахани. Мужчина, женщина и ребенок танцуют лезгинку. В какой-то момент мужчина делает сальто назад и падает на девочку, которая также находилась в танцевальном кругу. Девочка около 8 лет падает на пол.

Сейчас ребенок находится в больнице.

Ранее на Piter.TV: Директор школы энергично танцует вместе с детьми.
Фото и видео: соцсети 

Теги: лезгинка, сальто, свадьба
Категории: Лента новостей, Новости России,

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