В Астрахани по вине неизвестного горел троллейбусный парк

Накануне днем, 19 июля, в Астрахани горел троллейбусный парк.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по Астраханской области сообщает, что в городе горели два неэксплуатируемых здания на территории троллейбусного парка. Площадь возгорания составила 600 квадратных метра. На ликвидации пожара работали 73 человека и 23 единицы техники. На ликвидацию пожара ушло полдня.
Местное издание "ПУНКТА" сообщает, что троллейбусный парк могли поджечь намеренно. Уточняется, что троллейбусный парк не эксплуатируется с 1 ноября 2017 года. 30 октября по городу прошел последний троллейбус. Официальная причина пожара "неосторожное обращение с огнем".
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Фото: pixabay
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