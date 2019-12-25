В Армении заявили, что отразили атаку Азербайджана на востоке Карабаха

В Армении заявили, что отразили атаку Азербайджана на востоке Нагорного Карабаха. Об этом рассказали в пресс-секретарь Министерства обороны страны Шушан Степанян на своей странице в Facebook.
Известно, что армия Азербайджана попыталась атаковать на восточном направлении, используя в том числе бронированные машины. Степанян подчёркивает, что в результате грамотных действия армии обороны Карабаха противника удалось отбросить.
Оставив на поле боя одну бронированную машину, один грузовик и многочисленных погибших.
Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении
Ранее мы писали, что МИД Армении сообщил об отсутствии планов встречи Пашиняна и Алиева.
Фото: pixabay.com
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