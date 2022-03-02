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В Аннино задержали подозреваемого в организации притона для проституции

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Подозреваемый, который был ранее судим, задержан. Возбуждено уголовное дело.

В поселке Аннино Ломоносовского района задержали подозреваемого в организации притона для занятия проституцией. Об этом стало известно Piter.tv.

Петербуржца подозревают в том, что он не позднее 1 марта 2022 года разместил рекламу об оказании услуг сексуального характера, организовал содержание притона в арендованном для занятий проституцией помещении в поселке Аннино.

Подозреваемый, который был ранее судим, задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее двух женщин задержали в Петербурге за организацию притонов для проституции.

Видео: МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: аннино, притон, проституция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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