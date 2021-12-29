Двух женщин задержали в Петербурге за организацию притонов для проституции

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела.

Два притона для занятия проституцией накрыли в Невском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Один из притонов был обнаружен на втором этаже над продуктовым магазином в доме № 14 на Российском проспекте. Полицейские задержали 41-летнюю женщину, которая работала в притоне администратором.

Ещё один притон располагался в квартире на проспекте Большевиков, 11/2. Там также задержали администратора, 51-летнюю женщину.

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела.

Фото: Piter.tv