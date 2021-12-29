На Российском проспекте был обнаружен притон для занятия проституцией

Вечером 14 февраля в ходе проведения "проверочной закупки" двум мужчинам были оказаны сексуальные услуги за денежное вознаграждение.

В квартире на Российском проспекте, 14 был обнаружен притон для занятия проституцией. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 14 февраля в ходе проведения "проверочной закупки" двум мужчинам были оказаны сексуальные услуги за денежное вознаграждение. Каждый заплатил 1500 рублей.

Таким образом, в действиях неустановленных лиц, организовавших притон для занятия проституцией, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 241 УК РФ. Проводится проверка.

В конце прошлого года житель Сестрорецка перевел проститутке 70 тыс. рублей, но та не пришла на встречу.

Фото: Piter.tv (архив)