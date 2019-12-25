Житель Сестрорецка перевел проститутке 70 тыс. рублей, но та не пришла на встречу

После перевода денег мошенница назвала адрес, где ее должен был ждать житель Сестрорецка.

Накануне в полицию обратился житель Сестрорецка, которого на крупную сумму денег обманула проститутка, сообщил источник в правоохранительных органах.

Дело в том, что проживающий на Приморском шоссе мужчина решился провести ночь в компании девушки и решил заказать встречу в интернете. Откликнувшаяся девушка сообщила номер карты и отметила, что встреча с ней обойдется в 68 800 рублей. Мужчина перевел указанную сумму на счет и получил адрес, где должен был ожидать девушку. Но та не явилась.

Факт происшествия подтвердили в результате проверки.

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Фото: Piter.tv