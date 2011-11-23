В Анненкирхе вернулась Луна

В лютеранской церкви св. Анны вновь появилась инсталляция луны. Она находится под сводами исторического здания. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Жителей Петербурга приглашают полюбоваться красотой интерьеров. Горожанам напомнили, что вход в Анненкирхе свободный.
Праздник как бы завершает полугодие нашего Господа (Рождественский и Пасхальный периоды) и открывает полугодие Церкви – то, как учение Христа должно воплощаться в её жизни. На богослужении в этот день читается Афанасьевский Символ веры. Кстати, в Анненкирхе это было первое богослужение под вернувшейся Луной. Эффектно, не правда ли?
Пресс-служба Анненкирхе
Богослужения проводятся каждую среду в 19:00 и каждое воскресенье в 11:00. Они проходят на русском языке.
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Фото: ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны
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