В Анненкирхе вернулась Луна

Жителей Петербурга приглашают полюбоваться красотой интерьеров.

В лютеранской церкви св. Анны вновь появилась инсталляция луны. Она находится под сводами исторического здания. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Жителей Петербурга приглашают полюбоваться красотой интерьеров. Горожанам напомнили, что вход в Анненкирхе свободный.

Праздник как бы завершает полугодие нашего Господа (Рождественский и Пасхальный периоды) и открывает полугодие Церкви – то, как учение Христа должно воплощаться в её жизни. На богослужении в этот день читается Афанасьевский Символ веры. Кстати, в Анненкирхе это было первое богослужение под вернувшейся Луной. Эффектно, не правда ли? Пресс-служба Анненкирхе

Богослужения проводятся каждую среду в 19:00 и каждое воскресенье в 11:00. Они проходят на русском языке.

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Фото: ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны