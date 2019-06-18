В Анапе инвалид-колясочник спас тонущего в море человека

Когда остальные люди стояли на пирсе, Никита Ванков бросился в воду.

В Анапе парадайвер спас тонущего человека.

На странице Никиты Ванкова, первого в России сертифицированного парадайвера, опубликовано видео спасения человека. 5 октября Никита с группой товарищей снимали фильм о жизни Никиты. В этом самом месте 13 лет назад он сам чуть не погиб.

Стоящие на пирсе люди увидели, как двое парней буксируют третьего, который совсем выбился из сил. Никита сначала с пирса подсказывал ребятам, как правильно буксировать тонущего. Но было заметно, что и они уже держаться из последних сил.

Тогда Никита принял решение и спрыгнул в воду. Во время обучения дайвингу он проходил спасение человека на воде, поэтому четко знал, что и как нужно делать. Вскоре на помощь людям в воде пришел катер, который доставил спасенного на берег, и мужчину передали в руки медикам.

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Видео: Instagram/nikvankov