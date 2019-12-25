Юноша признался в мотивах своего поступка.

В Анадыре задержали подростка, который угрожал массовой стрельбой в школе. Об этом сообщили чиновники города. Подозреваемым стал местный житель из села Тавайваам, находящегося на Чукотке. Известно, что юноша распространял экстремистские высказывания в мессенджерах и социальных сетях.

При проведении оперативных мероприятий у несовершеннолетнего было изъято пневматическое оружие. пресс-служба администрации

Известно, что операция проведена силами ФСБ РФ по Чукотскому автономному округу. Задержанный ранее обучался в двух школах региона. Мальчик признался в том, что разместил опасный пост из-за хулиганских побуждений. В МВД РФ решается вопрос о возбуждении уголовного дела против несовершеннолетнего, а также избрании ему меры пресечения.

Житель Колпино задержан после обнаружения на пожаре тела брата.

Фото: Вконтакте / Город Анадырь