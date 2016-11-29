В Америке сахар приравняли к кокаину

Исследователи из США пришли к выводу, что человек становится более зависим от сахара, чем от кокаина.

Американские ученые пришли к выводу, что сахар вызывает такую же зависимость у людей как и кокаин. Об этом исследователи рассказали иностранной газете Daily Mail.

Как сообщает издание, в институте сердечно-сосудистой системы в Канзасе провели исследование влияния сахара на организм человека. В ходе изучения ученые выяснили, что сахар вызывает даже большую зависимость, чем опиоидные препараты. Свои результаты американцы доказали экспериментальным методом, в котором были задействованы крысы.

Авторы исследования заявили, что эффект, который получается из-за употребления сахара действует на организм как эффект кокаина: вызывает чувство удовлетворения и удовольствия. Среди негативных симптомов исследователи выделяют появление депрессии и поведенческие расстройства. Также нехватка дофамина в мозге, в периоды между принятием сахара, приводит к синдрому дефицита внимания и гиперактивности.