В Алтайском крае в ДТП погибли 2 человека

Виновник аварии выжил.

Ночью в Алтайском крае в лобовом ДТП погибли 2 человека.

Региональное Управление МВД по Алтайскому краю сообщает, что около 02 часов 45 минут на 45 км автодороги "Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь", водитель "Хендай Аванте" 1999 года рождения, двигаясь со стороны села Ая в направлении "Бирюзовой Катуни", выехал на встречку и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21093, под управлением водителя 1983 года рождения.

В результате ДТП погиб водитель отечественной легковушки и его пассажир 1978 года рождения. Водитель иномарки в ДТП выжил, с травмами различной степени тяжести он был госпитализирован в больницу.

Сегодня ранее: В Липецке в ДТП погиб 19-летний водитель и его 15-летний пассажир

Фото: ВК, Инцидент Барнаул