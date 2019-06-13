Более 40 тысяч цветов использовали для создания цветников в Александровском саду (фото)

В 2019 года тематика цветников посвящена Году театра.

В День России в Петербурге прошел цветочный фестиваль. В рамках мероприятия были представлены красочные клумбы и кокомпозиции в Александровском саду. Огромные передвижные композиции будут находиться в саду лишь три дня (последний - 13 июня), а вот цветочные клумбы будут радовать гостей и жителей города вплоть до осени.

В 2019 года тематика цветников посвящена Году театра. Композиции создавали городские садово-парковые предприятия и профильные учебные заведения. Для оформления всех композиций потребовалось более 40 тысяч цветов, которые выращивали в городских теплицах.

Также для создания цветников использовали мраморную крошку, деревянные и металлические архитектурные формы.

Фото и видео: Piter.TV