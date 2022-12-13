В Александровской больнице после обновления заработал блок критических состояний

В БКС круглосуточно находится отдельно выделенный персонал – 2 врача-анестезиолога-реаниматолога, 2 медицинских сестры, младший медицинский персонал.

В Александровской больнице 6 февраля после обновления заработал блок критических состояний (БКС). Задача данного подразделения – максимальное приближение мероприятий интенсивной терапии для самых тяжелых пациентов с целью сокращения времени постановки диагноза и оказания экстренной медицинской помощи в кратчайшие сроки. Об этом рассказали в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Современное приемное отделение больницы экстренной медицинской помощи требует сортировки всех пациентов по степени тяжести и нуждаемости в оказании экстренной и неотложной помощи. В приемном отделении Александровской больницы созданы три зоны:

– "зеленая" – ходячие и самостоятельно себя обслуживающие больные – 70% входящего потока;

– "желтая" – пациенты средней тяжести, которые сами не передвигаются, а обследование проводится на фоне уже проводимых относительно простых лечебных мероприятий – 20% входящего потока;

– "красная" – для пациентов в тяжелом и критическом состоянии, которым обследование и лечебные мероприятия проводятся с участием врача-реаниматолога – 8-10% от входящего потока.

Красная зона (блок критических состояний) состоит из противошоковой палаты на 6 мест, оснащенных современной дыхательной и реанимационной аппаратурой, противошоковой операционной. В БКС круглосуточно находится отдельно выделенный персонал – 2 врача-анестезиолога-реаниматолога, 2 медицинских сестры, младший медицинский персонал.

Ранее петербуржцам напомнили о важности регулярных обследований для раннего выявления онкологии.

Фото: Комздрав