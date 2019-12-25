В Александровской больнице и роддоме № 18 теперь обещают постоянное тепло

В Петербурге досрочно завершилась реконструкция трубопроводов на участке улицы Коллонтай. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".
Речь идет от участке Коллонтай от проспекта Солидарности до улицы Кржижановского. Предприятие заменило более километра теплосетей. Они обеспечат теплоснабжение 52 зданий в Невском районе, в том числе ГБУЗ "Родильный дом №18" и СПб ГБУЗ "Александровская больница".
Работы начались в июле 2019. Согласно контракту, они должны были завершиться до декабря 2021-го года, однако замену теплосетей закончили на полтора года раньше. Квартал полностью благоустроят до конца июня.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что реконструкцию паропровода на Московском проспекте завершили на три месяца раньше.
Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"
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