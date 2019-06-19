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В Адмиралтейском районе после ремонта открылась библиотека "Измайловская"
Сегодня, 14:59
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В Адмиралтейском районе после ремонта открылась библиотека "Измайловская"

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Интерьер библиотеки выполнен в  "железнодорожном" стиле. Даже места для чтения создают атмосферу купе вагонов.

В Адмиралтейском районе после реновации открылась библиотека "Измайловская", которой уже 95 лет. Об этом сообщили в комитете по культуре Петербурга.

Интерьер библиотеки выполнен в  "железнодорожном" стиле. Даже места для чтения создают атмосферу купе вагонов. Такое дизайнерское решение приняли художники проекта из-за того, что библиотека находится около двух вокзалов. 

В здании открылись помещения для мастер-классов и выставок. Для людей с инвалидностью здесь создали безбарьерную среду. 

Напомним, что "Измайловская" работала даже в годы блокады. 

Ранее на Piter.tv: в доме Бернштейна отреставрировали историческую лепнину в виде дельфина. 

Фото: Телеграм / Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Теги: библиотека измайловская, книги, обновление библиотеки, ремонт библиотеки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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