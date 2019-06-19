В Адмиралтейском районе после ремонта открылась библиотека "Измайловская"

Интерьер библиотеки выполнен в "железнодорожном" стиле. Даже места для чтения создают атмосферу купе вагонов.

В Адмиралтейском районе после реновации открылась библиотека "Измайловская", которой уже 95 лет. Об этом сообщили в комитете по культуре Петербурга.

Интерьер библиотеки выполнен в "железнодорожном" стиле. Даже места для чтения создают атмосферу купе вагонов. Такое дизайнерское решение приняли художники проекта из-за того, что библиотека находится около двух вокзалов.

В здании открылись помещения для мастер-классов и выставок. Для людей с инвалидностью здесь создали безбарьерную среду.

Напомним, что "Измайловская" работала даже в годы блокады.

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Фото: Телеграм / Комитет по культуре Санкт-Петербурга