Пострадавшие жители с вечера 17 июня звонят в правительство республики.

В Адыгее град повредил 640 домов. Климатический инцидент произошёл в ауле Хатукай Красногвардейского района вечером 17 июня. Об этом пишет ТАСС.

На видео видно, что градины были с перепелиное яйцо. Помимо этого в аул пришёл сильный ливень. Стихийное бедствие повредило кровлю двух детских садов и сельсовета, а также 640 домов.

Пострадавшие жители с вечера 17 июня звонят в правительство республики. Сейчас в Хатукай работают три комиссии по чрезвычайным происшествиям. Они оценят ущерб, который стихия нанесла объектам.

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