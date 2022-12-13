В Абу-Даби состоится выездная сессия ПМЭФ-2023

Во встрече примут участие представители министерств и ведомств России и ОАЭ.

Сегодня, 8 мая, в Абу-Даби состоится выездная сессия Петербургского международного экономического форума-2023. Об этом сообщает ТАСС.

Сессия пройдет на полях на полях крупнейшего инвестиционного форума AIM Congress 2023. В рамках темы дискуссии "Россия – Ближний Восток: сотрудничество во имя экономического роста и благосостояния людей" будут обсуждать основные тенденции и торгово-экономических и деловых отношениях между странами. Во встрече примут участие представители министерств и ведомств России и ОАЭ.

Напомним, ПМЭФ-2023 пройдет в Северной столице с 14-го по 17 июня на площадке КВЦ "Экспофорум".

Ранее мы сообщали, что на организацию экспозиции Петербурга в рамках ПМЭФ и саммита Россия – Африка готовы направить 134 млн рублей.

Фото: Piter.tv