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В Абу-Даби состоится выездная сессия ПМЭФ-2023
Сегодня, 12:40
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В Абу-Даби состоится выездная сессия ПМЭФ-2023

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Во встрече примут участие представители министерств и ведомств России и ОАЭ.

Сегодня, 8 мая, в Абу-Даби состоится выездная сессия Петербургского международного экономического форума-2023. Об этом сообщает ТАСС.

Сессия пройдет на полях на полях крупнейшего инвестиционного форума AIM Congress 2023. В рамках темы дискуссии "Россия – Ближний Восток: сотрудничество во имя экономического роста и благосостояния людей" будут обсуждать основные тенденции и торгово-экономических и деловых отношениях между странами. Во встрече примут участие представители министерств и ведомств России и ОАЭ.

Напомним, ПМЭФ-2023 пройдет в Северной столице с 14-го по 17 июня на площадке КВЦ "Экспофорум".

Ранее мы сообщали, что на организацию экспозиции Петербурга в рамках ПМЭФ и саммита Россия – Африка готовы направить 134 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: абу-даби, выездная сессия, пмэф 2023
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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