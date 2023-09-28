Отмечается, что лидеры сообщества получали от 100 до 250 тысяч рублей в неделю

В Абакане задержали соучастников преступного сообщества, организовавшего занятие проституцией. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали 41 соучастника преступной организации. В их числе также двое руководителей криминального бизнеса. Подельники вели подбор девушек, доставляли их по адресам, контролировали оплату оказанных услуг и выдавали "работницам" зарплату.

Отмечается, что лидеры сообщества получали от 100 до 250 тысяч рублей в неделю. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что сотрудники МВД России предотвратили заказное убийство в Ивановской области.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА