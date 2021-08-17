В Абакане стадо из 130 коров сбежало от фермера в аэропорт

Животные сломали ограждение и ушли из загона.

В Усть-Абаканском районе Хакасии от фермера сбежали 130 коров и заняли парковку перед местным аэропортом. Об этом информирует телеканал "360".

По данным СМИ, животные покинули хозяина ночью. Его земельный участок расположен недалеко от аэропорта. Об инциденте с коровами на парковке сотрудникам правоохранительных органов сообщила администрация воздушной гавани.

Ночью животные сломали ограждение и ушли из загона. Стадо из 130 коров вышло на проезжую часть и заняло автомобильную парковку возле аэровокзального комплекса, чем создало помехи водителям и пассажирам. из сообщения Сибирского УМВД на транспорте

Отмечается, что работникам аэропорта удалось отогнать животных с парковки с помощью громкоговорителей. Хозяин коров будет привлечен к административной ответственности.

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Видео: YouTube / МВД МЕДИА