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В Абакане стадо из 130 коров сбежало от фермера в аэропорт

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Животные сломали ограждение и ушли из загона.

В Усть-Абаканском районе Хакасии от фермера сбежали 130 коров и заняли парковку перед местным аэропортом. Об этом информирует телеканал "360".

По данным СМИ, животные покинули хозяина ночью. Его земельный участок расположен недалеко от аэропорта. Об инциденте с коровами на парковке сотрудникам правоохранительных органов сообщила администрация воздушной гавани. 

Ночью животные сломали ограждение и ушли из загона. Стадо из 130 коров вышло на проезжую часть и заняло автомобильную парковку возле аэровокзального комплекса, чем создало помехи водителям и пассажирам.

из сообщения Сибирского УМВД на транспорте

Отмечается, что работникам аэропорта удалось отогнать животных с парковки с помощью громкоговорителей. Хозяин коров будет привлечен к административной ответственности.

Ранее в Оренбурге загорелся торговый дом.

Видео: YouTube / МВД МЕДИА

Теги: абакан, аэропорт, коровы, скот
Категории: Новости России, Лента новостей,

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