В 29 регионах России упал спрос на квартиры в новостройках

Число сделок сократилось до 196,3 тысячи.

В России в 2021 году в 29 регионах было зафиксировано падение спроса на квартиры в новостройках. Как пишет РБК, ссылаясь на данные Росреестра, число сделок уменьшилось на 9,5%, до 196,3 тысячи.

В Чечне было зафиксировано наибольшее снижение спроса. По сравнению с 2020 годом в регионе зафиксировали на 35,8% меньше договоров. Снизился спрос на квартиры в новостройках также в Кировской и Архангельской областях. Спрос упал на 34 и почти на 32% соответственно.

В Бурятии и Карелии число сделок сократилось на 25 и на 22,3% соответственно. Снижение наблюдалось также во Владимирской области, Чувашии и Алтайском крае.

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