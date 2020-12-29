В Колпино вернулось тепло после устранения аварии на ТЭЦ

По данным ГУП "ТЭК СПб", 14 января в 20:30 произошла поломка на оборудовании АО "ГСР ТЭЦ".

В дома жителей части Колпинского района Петербурга вернулось отопление и горячая вода. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

На всех ЦТП левобережной части Колпино были восстановлены параметры, управляющие компании проводят наладку отопления в домах.

По данным ГУП "ТЭК СПб", 14 января в 20:30 произошла поломка на оборудовании АО "ГСР ТЭЦ". Горячей воды и отопления не было в 323 жилых домах, 18 учебных заведениях, 31 детском саду, 7 школах, 23 медучреждений и еще в 91 здании.

Специалисты ТЭКа завершили работы на Чернореченской котельной в 22:00.

Из-за морозов в Петербурге продлили усиленный режим работы отопительной системы.

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