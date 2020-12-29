Из-за морозов в Петербурге продлили усиленный режим работы отопительной системы

Последствия каждой из аварии специалисты устраняют не более, чем за 5,4 часа.

Усиленный режим работы инженерно-энергетического комплекса из-за сильных морозов продлили до 9 утра 18 января, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам губернатора Петербурга, в такие морозы "нельзя допускать даже незначительных сбоев в подаче тепла и горячей воды в жилые дома, социальные учреждения, предприятия и организации". Специалисты установили жесткий контроль эксплуатации и срочного ремонта систем энергоснабжения. Плановые работы пока запрещены, чтобы не отключать воду и отопление. Отмечается, что на всех теплоэлектроцентралях и 60% городских котельных температура батарей регулируется автоматически, однако на остальных источниках необходимые параметры операторы выставляют в ручном режиме.

Ранее мы писали, что ГУП "ТЭК СПб" продолжит работать в усиленном режиме до 18 января.

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