Из-за морозов в Петербурге продлили усиленный режим работы отопительной системы

Усиленный режим работы инженерно-энергетического комплекса из-за сильных морозов продлили до 9 утра 18 января, сообщили в пресс-службе городской администрации.
По словам губернатора Петербурга, в такие морозы "нельзя допускать даже незначительных сбоев в подаче тепла и горячей воды в жилые дома, социальные учреждения, предприятия и организации". Специалисты установили жесткий контроль эксплуатации и срочного ремонта систем энергоснабжения. Плановые работы пока запрещены, чтобы не отключать воду и отопление. Отмечается, что на всех теплоэлектроцентралях и 60% городских котельных температура батарей регулируется автоматически, однако на остальных источниках необходимые параметры операторы выставляют в ручном режиме.
Ранее мы писали, что ГУП "ТЭК СПб" продолжит работать в усиленном режиме до 18 января.
Фото: pixabay
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