В 2024-м праздник "Алые паруса" посвятят 300-летию СПБГУ

По словам Кропачева, губернатор Петербурга поддержал инициативу объявить 2024 год Годом СПБГУ.

Стало известно, что праздник "Алые паруса" посвятят 300-летию СПБГУ в 2024 году. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщил ректор вуза Николай Кропачев на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования юбилея университета.

По словам Кропачева, губернатор Петербурга поддержал инициативу объявить 2024 год Годом СПБГУ. Замминистра культуры РФ Алла Манилова также предложила сделать юбилей университета одной из ключевых тем Санкт-Петербургского международного культурного форума 2024 года.

Председатель оргкомитета, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко добавил, что Петербургский госуниверситет на протяжении всего своего существования являлся одним из важнейших центров науки, образования и культуры в нашей стране. В торжествах должно найти свое отражение как богатая история вуза, так уникальное сочетание традиционных подходов к образованию и цифровизация науки. Он также подчеркнул, что сегодня они утвердили план основных праздничных событий. К 2024 году необходимо успеть их реализовать.

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Фото: Piter.tv