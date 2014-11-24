Смольный: "Алые паруса" не вызвали рост числа случаев COVID-19

По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, зафиксировано плавное снижение заразившихся.

В понедельник, 12 июля, вице-губернатор Ирина Потехина заявила на своей странице в соцсети, что в Петербурге число заразившихся коронавирусом плавно снижается среди выпускников. Специалисты две недели мониторили ситуацию после проведения "Алых Парусов".

Признаков эпидемического следа от проведения выпускного мероприятия "Алые паруса" не выявлено. заявило Потехина

Также, по словам чиновницы, она уже обращалась к учителям и директорам школ с просьбой пройти вакцинацию, чтобы таким образом сформировалась иммунная защита к сентябрю.

Ранее мы писали, что в Петербурге снизилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Фото: Piter.tv