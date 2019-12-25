Петербуржцев с COVID-19 на данный момент принимают в 16 городских и 6 федеральных стационарах. В общей сложности развернуты 11476 коек.

В Петербурге снизилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

За прошлую неделю у нас было госпитализировано пять с половиной тысяч взрослых пациентов. Это на 23% меньше, чем неделей ранее. На 9 июля было свободно более 11% коек. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Петербуржцев с COVID-19 на данный момент принимают в 16 городских и 6 федеральных стационарах. В общей сложности развернуты 11476 коек.

Ни одно медучреждение, где оказывают помощь онкобольным пациентам, не перепрофилировано. Крупные стационары в круглосуточном режиме оказывают помощь по всем профилям. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Также в городе вырос охват ПЦР-тестированием. На данный момент выполняется более 700 тестов на 100 тысяч населения. Это почти в 4,5 раза больше норматива Роспотребнадзора –150 тестов на 100 тысяч человек.

Ранее Комздрав раскрыл реальную статистику по коронавирусу в Петербурге.

Фото: Piter.tv