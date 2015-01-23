К 2024 году Пушкин и Купчино соединит скоростной трамвай

Его маршрут будет проходить через Шушары.

В Петербурге планируют запустить скоростной трамвай от станции метро "Купчино" до нового корпуса СПбГУ в Пушкине. Об этом заявил вице-губернатор Максим Соколов в эфире телеканала "78".

Новый транспорт введут в эксплуатацию к 2024 году. Его маршрут будет проходить через поселок Шушары. Благодаря скоростному трамваю тысячи студентов из Петербурга смогут быстрее добираться до своих вузов в Пушкине. Жителям Пушкина и Шушар станет удобнее доезжать до Петербурга.

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